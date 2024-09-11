"Это непростая задача": мэр Екатеринбурга о ремонте "Городка чекистов"

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал о ситуации с ремонтом "Городка чекистов". Заявление прозвучало в ходе сегодняшней "прямой линии".

Орлова спросили, что делает мэрия, чтобы добиться капитального ремонта "Городка чекистов". Глава сообщил, что это комплекс зданий, который имеет статус объектов культурного наследия федерального значения.

"Очень много правовых пробелов, связанных с направлением средств Фонда капитального ремонта на ремонт этих помещений. О проблеме мы, естественно, знаем, достаточно много идет обращений и по кровле, и по инженерным системам по этому комплексу зданий", - заявил Алексей Орлов.

Также он перечислил, что делается на сегодняшний день.

По инициативе мэрии проведено общее собрание собственников, на котором принято решение о проведении работ по ремонту крыш и наделении полномочиями городского управления ЖКХ представлять интересы всех собственников помещений. "Нужен один координирующий центр для проведения всех видов работ", - пояснил Орлов.

Планируется взаимодействие с управлением охраны объектов культурного наследия. Необходимо получить техническое задание, разработать проектную документацию. Это планируется сделать уже в нынешнем году.

Заключен договор о проведении проверки достоверности стоимости работ.

До конца года планируется провести обследование всех многоквартирных домов, входящих в комплекс "Городка чекистов".

В течение следующего года планируется провести необходимые работы по ремонту кровли.

"Это непростая задача, но она абсолютно решаема. Алгоритм мы проработали", - заверил Алексей Орлов.

Напомним, в 2021 году свердловский губернатор Евгений Куйвашев обещал сохранить "Городок чекистов" в ходе начавшейся в Екатеринбурге "реновации". Он заявлял, что власти должны его отреставрировать и реконструировать. Однако позже стало известно, что инвесторов не привлекают ОКН и здания конструктивизма, так как их реконструкция не выгодна в длительной перспективе.

В 2022 году сообщалось, что дома "Городка чекистов" планировали исключить из реестра ОКН.