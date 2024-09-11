В Екатеринбурге умер глава музея наивного искусства

В Екатеринбурге умер глава музея наивного искусства (входит в Екатеринбургский музей изобразительных искусств, ЕМИИ) Андрей Бобрихин. О его смерти говорится в сообществах ЕМИИ в соцсетях.

"Мы помним его как человека, который делился своими знаниями и страстью к наивному искусству с каждым, кто приходил к нам на лекции и экскурсии. Его работа была неоценимой для развития и популяризации этого феномена искусства. Мы скорбим о его уходе, но помним его как яркого и талантливого специалиста, который оставил свой след в отечественном искусствознании", - говорится в сообщении ЕМИИ.

Прощание состоится в 14.40 13 сентября в Храме Рождества Христова (Екатеринбург, Машиностроителей, 4а).