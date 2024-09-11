Две ставки: в Омской области учителя работают на износ и за копейки

11 Сентября 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Не валяйте Дурова

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Образование В России Омская область
Фото: Накануне.RU

Две ставки: в Омской области учителя работают на износ и за копейки

В Омской области, по данным департамента образования, официально не хватает примерно 450 учителей, но эти цифры лукавы, так как в среднем учителя работают на две ставки. Об этом заявил бывший омский учитель, эксперт в области образования Степан Кошкарев.
Читайте также:

450 требующихся педагогов - это открытые вакансии, которые подаются в департаменты или министерство. По факту же каждый учитель в регионе работает за двоих. А так как в области около 13 тысяч педагогов, то получается, что они работают еще почти за 13 тыс. учителей, которых нет. То есть нехватка учителей при нормальной нагрузке - почти 13 тыс. специалистов.

Причины дефицита учителей все те же: мизерная зарплата, низкий статус профессии, высокий уровень ответственности и требований, огромная нагрузка, незащищенность от административного давления, бюрократия.

"Зачем учиться 4-5 лет, постоянно работать над собой и получать 40 тысяч, когда легче и проще это сделать, выполняя другую работу, которая не требует квалификации, не портит нервы и, например, не указывает тебе, в чем ходить?" - вопрошает Степан Кошкарев.

Он опасается, что при нынешних тенденциях через несколько лет в России может исчезнуть доступное школьное образование хорошего качества. Оно уже исчезает. "Хорошее образование будет только для единиц "успешных" олимпиадников и активистов, а также тех, у кого есть деньги", - обрисовал будущее образования эксперт.

О средней нагрузке в две ставки в регионе Накануне.RU недавно рассказал первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.

По официальным данным, средняя начисленная зарплата учителей в Омской области в 2023 году составила всего 43 тыс. рублей. В расчете на одну ставку это около 20 тыс. "чистыми". Лидер движения "Родная школа", член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук Алексей Савватеев считает, что эта зарплата "несовместима с жизнью" и это позор для страны, которая не может обеспечить нормальную зарплату людям, которые обучают будущие поколения. Как подсчитал доктор экономических наук, член Общественного совета при Уполномоченном при президенте по правам ребенка, директор НП "Центр экономики образования" Анатолий Вифлеемский, час работы российского учителя с учеником, с учетом численности классов, оценивается в среднем в 16 рублей.

Теги: учителя, школа


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети