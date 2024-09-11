Две ставки: в Омской области учителя работают на износ и за копейки

В Омской области, по данным департамента образования, официально не хватает примерно 450 учителей, но эти цифры лукавы, так как в среднем учителя работают на две ставки. Об этом заявил бывший омский учитель, эксперт в области образования Степан Кошкарев.

450 требующихся педагогов - это открытые вакансии, которые подаются в департаменты или министерство. По факту же каждый учитель в регионе работает за двоих. А так как в области около 13 тысяч педагогов, то получается, что они работают еще почти за 13 тыс. учителей, которых нет. То есть нехватка учителей при нормальной нагрузке - почти 13 тыс. специалистов.

Причины дефицита учителей все те же: мизерная зарплата, низкий статус профессии, высокий уровень ответственности и требований, огромная нагрузка, незащищенность от административного давления, бюрократия.

"Зачем учиться 4-5 лет, постоянно работать над собой и получать 40 тысяч, когда легче и проще это сделать, выполняя другую работу, которая не требует квалификации, не портит нервы и, например, не указывает тебе, в чем ходить?" - вопрошает Степан Кошкарев.

Он опасается, что при нынешних тенденциях через несколько лет в России может исчезнуть доступное школьное образование хорошего качества. Оно уже исчезает. "Хорошее образование будет только для единиц "успешных" олимпиадников и активистов, а также тех, у кого есть деньги", - обрисовал будущее образования эксперт.

О средней нагрузке в две ставки в регионе Накануне.RU недавно рассказал первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.

По официальным данным, средняя начисленная зарплата учителей в Омской области в 2023 году составила всего 43 тыс. рублей. В расчете на одну ставку это около 20 тыс. "чистыми". Лидер движения "Родная школа", член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук Алексей Савватеев считает, что эта зарплата "несовместима с жизнью" и это позор для страны, которая не может обеспечить нормальную зарплату людям, которые обучают будущие поколения. Как подсчитал доктор экономических наук, член Общественного совета при Уполномоченном при президенте по правам ребенка, директор НП "Центр экономики образования" Анатолий Вифлеемский, час работы российского учителя с учеником, с учетом численности классов, оценивается в среднем в 16 рублей.