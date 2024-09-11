Отопительный сезон в Екатеринбурге официально стартует 16 сентября

Отопительный сезон в Екатеринбурге в 2024 году официально стартует уже в ближайший понедельник. Об этом заявил глава уральской столицы Алексей Орлов.

Как рассказал мэр в ходе "прямой линии", сегодня он подписал постановление о начале отопительного сезона с 16 сентября.

"Это значит, что все жилые дома и объекты социальной сферы будут иметь возможность с 16 числа уже подключаться к теплу. Хотя, по прогнозам, погода будет достаточно теплой, но возможность мы уже предоставим", - отметил Орлов.

По его словам, в первую очередь тело получат социальные объекты – школы, детсады, объекты здравоохранения. Что касается жилых жомов, у каждой управляющей компании или ТСЖ будет свой индивидуальный график подключения.