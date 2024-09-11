Стрелкова не пустили на спецоперацию

Бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову отказали в отправке в зону специальной военной операции.

"Тут довольно много людей "обрадовали" меня сообщениями, что в интернете сообщается о том, что я якобы "подписал контракт". Опровергни это официально: сообщи, что я обращался к представителям военкомата, посещающим ИК, но дважды получил отказ даже в принятии от меня заявления. Один раз - с мотивировкой "полковники нам не нужны", даже статью в качестве мотива отказа не упоминали. Пока ничего в данном плане не изменилось", - приводит жена Стрелкова Мирослава Регинская в своем telegram-канале выдержку из письма супруга.

В июле 2024 г. Стрелков отправился отбывать наказание в ИК-5 в городе Кирово-Чепецке Кировской области. Его приговорили к четырем годам колонии общего режима по делу о призывах к экстремизму. Экс-министр ДНР вину не признал. Следствие засекретило дело и судебный процесс. Тем не менее, незадолго до оглашения приговора стало известно, что общественному деятелю вменяют репосты сообщения другого пользователя о якобы существующих проблемах с денежным обеспечением военнослужащих народной милиции ДНР.