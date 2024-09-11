Украинские беспилотники совершили налет на Мурманскую область

Украинские беспилотники атакуют Мурманскую область, работает ПВО, сообщил губернатор региона Андрей Чибис в своем телеграм-канале.

По его словам, необходимые меры для безопасности принимаются. Чибис попросил "с пониманием" относиться к ряду временных ограничений, которые приходится вводить.

Ранее стало известно, что аэропорты Мурманска и Апатитов закрыты из-за угрозы атаки БПЛА.

По информации Baza, три беспилотника были замечены в районе Североморска, где расположена главная военно-морская база Северного флота РФ. По предварительным данным, один из БПЛА прилетел со стороны Норвегии, еще два летят со стороны Архангельска, пишет телеграм-канал.