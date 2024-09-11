Цена билета на ВСМ Москва — Петербург не превысит 10 тысяч рублей

Стоимость проезда по высокоскоростной магистрали (ВСМ) из Москвы в Петербург составит около 10 тысяч рублей, сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев.

По его словам, вложения в реализацию данной магистрали "достаточно серьезные", передает ТАСС. Всего затраты на строительство ВСМ оцениваются в 1,5 трлн рублей, а вместе с сопутствующими затратами — в 1,755 трлн рублей, заявил вице-премьер.

Реализация инвестиционного проекта предусматривает строительство железнодорожной линии протяженностью почти 680 км и запуск движения по ней со скоростью от 200 до 400 км в час. Время в пути между Москвой и Петербургом сократится до 2 часов 15 минут.

Ранее в Екатеринбурге на выставке "Иннопром" представили макет поезда, который будет курсировать по высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом. Два первых поезда будут готовы к сертификации к 2028 году. После сертификации составы поставят РЖД. "Российские железные дороги" в текущем году вложат 12 млрд рублей в подготовительные работы для строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали.