11 Сентября 2024
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Армия и ВПК Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Астраханцы передали бойцам на СВО бронированный автофургон

Бронированный автофургон по поручению секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» губернатора Игоря Бабушкина отправили на фронт. Ключи от транспорта представителю астраханского противотанкового дивизиона вручил руководитель исполкома партии Кирилл Каюков.

Как рассказал военнослужащий Владимир С., дивизион нуждается в технике. Недавно из-за атаки дронов сгорели две машины. Он подчеркнул, что подразделение постоянно находится на связи с «Единой Россией». Партийцы всегда оперативно обрабатывают запросы, поступающие от участников спецоперации.

«Выражаю благодарность губернатору Астраханской области Игорю Юрьевичу Бабушкину, а также партии «Единая Россия» за передачу нам в пользование автомобиля для выполнения боевых задач. Победа – за нами!», – сказал боец.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Присоединиться к защитникам Отечества и найти информацию об условиях службы и льготах для военных и их близких можно на сайте контракт30.рф.

Также по вопросам контрактной службы жители Астрахани могут обратиться по адресу: ул. Свердлова, 43. Жители районов – в любой военный комиссариат по месту пребывания или в сельский совет к военно-учётному специалисту.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Теги: бойцы сво, бронированный автофургон, игорь бабушкин, помощь бойцам


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