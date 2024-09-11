Мэр Перми в момент обрушения дома на Клары Цеткин рассуждал об аварийном жилье на Камском форуме

Мэр Перми Эдуард Соснин в момент обрушения подвала в доме по ул. Клары Цеткин вел беседы про аварийные дома на XVIII Камском форуме. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Сегодня, 11 сентября, первый день работы в Перми XVIII Камского форума, который проходит на площадке "Пермь Экспо" 11 - 12 сентября. Мероприятие началось в 10.00 с пленарной сессии с участием представителей Министерства строительства и ЖКХ России.

По совпадению, буквально через полчаса после начала форума в доме, на состояние которого жаловались жильцы, рухнула стена. Эвакуировали 22 человека. К счастью, обошлось без пострадавших и жертв.