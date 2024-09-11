Во Владивостоке перекрытие двора для "скорой" вылилось в уголовное дело

Во Владивостоке следователи начали расследование обстоятельств того, что для машины "скорой помощи" оказался закрыт двор жилого дома.

По версии следствия, 10 сентября дежурная бригада "скорой" приехала на вызов к пациенту к дому №4 на улице Дальзаводская во Владивостоке. Женщине нужна была срочная помощь врачей. На прилегающей к зданию территории расположена платная парковка, которая для машин "скорой" должна быть бесплатной. В итоге свободный доступ автомобиля врачей к дому оказался затруднен. Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", сообщили ТАСС в пресс-службе управления СКР по Приморскому краю. По данным прокуратуры Приморья, внесено представление об устранении нарушений закона руководителю ООО "ХК Дазэл".

"Ответственное должностное лицо вызвано в прокуратуру района для вынесения постановления о возбуждении дела об административном правонарушении по статье "Воспрепятствование оказанию медицинской помощи"", - сообщает прокуратура в своем telegram-канале.