Жильцы дома в Перми незадолго до обрушения жаловались на его состояние

Следователями СК России устанавливаются обстоятельства обрушения перегородок в жилом доме в Свердловском районе города Перми, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Проверка проводится по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Предварительно установлено, что в утреннее время 11 сентября 2024 года в жилом многоквартирном доме, расположенном в Свердловском районе города Перми, произошло обрушение перегородок между первым этажом и подвалом. Следователями территориального следственного отдела производится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы. В рамках процессуальной проверки будет дана юридическая оценка действиям (бездействиям) лиц, ответственных за содержание жилого фонда, а также контролирующих органов. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ходе и результаты проверки находятся на особом контроле в аппарате ведомства.

Проверку также организовала прокуратура. На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора района Эдуард Кокоев. В ходе надзорных мероприятий будет проверено соблюдение прав граждан на комфортное и безопасное проживание, дана оценка действиям (бездействию) лиц, ответственных за содержание жилого фонда. В случае выявления нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Ход доследственной проверки, проводимой по данному факту правоохранительными органами, поставлен на контроль прокуратуры района.

Отметим, что жильцы дома незадолго до обрушения жаловались на его состояние в соцсетях. В конце августа жильцы сообщали о трещинах в стенах душевой.

Properm сообщает, что спасатели впускают жильцов по одному, чтобы они забрали вещи. Решается вопрос о размещении пермяков в помещениях маневренного фонда Свердловского района.

Также, по данным издания, последние два месяца дом находился на самоуправлении. Замглавы администрации Перми по вопросам ЖКХ Игорь Субботин затруднился ответить на вопрос, какая управляющая компания была в доме до этого.

Напомним, по уточненным данным, всего при ЧП было эвакуировано 22 человека. Пострадавших нет.