Алаудинов: Морпехи РФ освободили несколько населенных пунктов в Курской области

Бойцы 155-й бригады морской пехоты освободили несколько населенных пунктов в Курской области. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов.

"На Корнеевское направление у нас зашла 155-я бригада морской пехоты", - сообщил он в Telegram-канале. Противник, по словам Алаудинова, понес очень большие потери.

Генерал также добавил, что спецназом "Ахмат" уничтожено несколько единиц техники.

Боевые действия в Курской области продолжаются с 6 августа. 7 августа глава Генштаба Валерий Герасимов пообещал президенту России Владимиру Путину разгромить части Вооруженных сил Украины, которые проникли в регион. По официальной информации российских властей на 12 августа (более свежие данные не озвучивались), 28 населенных пунктов сейчас заняты ВСУ и примерно о 2 тыс. их жителей властям ничего неизвестно.