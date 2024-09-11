Закрыт аэропорт Мурманска

Пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил о том, что аэропорт Мурманска временно не работает.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) сегодня, 11 сентября, с 9.31 мск на работу аэропорта Мурманск введены временные ограничения. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы", - написал Кореняко в своем telegram-канале.

10 сентября схожие ограничения вводили в трех московских аэропортах - Внуково, Домодедово, Жуковском.