Бастрыкину доложат о ситуации уральца с СМА, не получившего жизненно важное лекарство

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин ждет доклад о ходе проверки по факту возможного нарушения прав жителя Екатеринбурга с диагнозом СМА.

Ранее сообщалось, что 29-летний житель уральской столицы Илья Сорокин, которому поставили диагноз "спинальная мышечная атрофия 2 типа", не может получить жизненно важное для него лекарство, несмотря на выигранный суд. Семья молодого человека обратилась за помощью к Бастрыкину и записала видеообращение.

Как сообщили Накануне.RU в СК России, сейчас по данному факту проводится процессуальная проверка. Речь может идти о статье 293 УК РФ – "Халатность".

Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СКР по Свердловской области Константину Мирошниченко представить доклад о ходе проверки и по изложенным доводам обращения семьи уральца.