11 Сентября 2024
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Фото: Накануне.RU

Объем инвестиций в "Сухой порт" Среднего Урала превысит 10 миллиардов рублей

Проект "Сухого порта" - мультимодального транспортно-логистического центра "Уральский" уже к 2026 году получит свыше 10 млрд рублей в качестве инвестиций. Это стало возможным благодаря присвоению "Сухому порту" статуса приоритетного инвестиционного проекта.

"Статус приоритетного проекта даёт право инвестору на получение налоговых преференций. Такая господдержка позволяет привлекать дополнительные частные средства в развитие региона, решение стратегических задач и создание новых рабочих мест", - пояснили в департаменте информационной политики региона.

Для ТЛЦ "Уральский" обнулят налог на имущество, что позволит создать высокотехнологичный комплекс, включающий современную железнодорожную, терминальную, складскую и таможенную инфраструктуру. Более того, в течение ближайших пяти лет Свердловская область также получит более 1 млрд рублей налогов в бюджет.

"Ежегодно мы фиксируем существенный прирост инвестиций в экономику Свердловской области. Самый быстрорастущий сегмент — транспортировка и хранение. Сегодня эта компетенция нашей области обеспечивает поступление свыше 30% всех инвестиций. Поддержка со стороны региона в виде налоговых преференций формирует благоприятный инвестиционный климат для бизнеса и способствует решению стратегической задачи по формированию одного из крупнейших логистических хабов страны "Сухой пор", — сказал министр инвестиций и развития региона Вадим Третьяков.

Напомним, что проект "Сухого порта" позволит Среднему Уралу присвоить статус крупнейшего транспортно-логистического узла. Первый этап ТЛЦ "Уральский" функционирует с ноября 2022 года. На данный момент проектная мощность комплекса составляет обработку 600 тыс. контейнеров в год — это свыше 5 тыс. поездов.

Теги: Сухой порт, инвестиции


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