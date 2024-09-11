Клип на неформальный гимн Екатеринбургу победил во всероссийском конкурсе

Клип "Развлечение" от уральского застройщика "Атом", группы "внимание брусника!" и кинокомпании Red Pepper Film победил во всероссийском конкурсе WOW AWARDS.

Результаты огласили на церемонии награждения в Москве. Жюри отметило работу уральцев в номинации "Коллаборация". Вместе с екатеринбуржцами в финале за победу боролись сотни креативных проектов со всей России.

Клип "Развлечение" стал неформальным гимном Екатеринбургу и подарком на его 300-летний юбилей от трех уральских креативных групп. Премьера состоялась в 2023 году. Режиссером стал Максим Якимов, а площадкой для записи аудио и съемок – вся столица Урала. В кадре можно увидеть известные городские локации: Плотинку, "Екатеринбург-сити", Макаровский мост, летний двор Уральского филиала ГМИИ им. Пушкина и архитектурные жемчужины: шедевр конструктивизма Белую Башню, достояние советского модернизма Театр юного зрителя, лучшее воплощение неоклассицизма – легендарный кинотеатр "Заря".

Зритель узнает главные городские паблик-арт-объекты: "Кто мы? Откуда? Куда мы идем?" Тимы Ради, "Индустриальный младенец" арт-группы LKKL и паблик-арт программы "ЧО", отреставрированный "Атомстройкомплексом" подземный переход на Плотинке в рамках фестиваля Stenograffiа в 2023 году.

"Наша победа в очередной раз доказывает, что сила – в любви к родному городу", - отметил креативный и бренд-директор "Атома" Никита Харисов.

Справка

WOW AWARDS – премия, определяющая лучшие рекламные и коммуникационные проекты компаний рынка недвижимости, самый эффектный и эффективный креатив отрасли. Ее проводят организаторы авторитетного фестиваля маркетинга и креатива WOW FEST. Цель конкурса – поощрить лучших специалистов в сфере продвижения, объединить представителей рынка недвижимости и повышать их уровень профессионализма. В этом году креаторы со всей страны могли побороться за призы в 33 номинациях.