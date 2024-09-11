Клип на неформальный гимн Екатеринбургу победил во всероссийском конкурсе

11 Сентября 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Не валяйте Дурова

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Свердловская область В России
Фото: YouTube-канал Atomstroykomplex

Клип на неформальный гимн Екатеринбургу победил во всероссийском конкурсе

Клип "Развлечение" от уральского застройщика "Атом", группы "внимание брусника!" и кинокомпании Red Pepper Film победил во всероссийском конкурсе WOW AWARDS.

Результаты огласили на церемонии награждения в Москве. Жюри отметило работу уральцев в номинации "Коллаборация". Вместе с екатеринбуржцами в финале за победу боролись сотни креативных проектов со всей России.

Клип "Развлечение" стал неформальным гимном Екатеринбургу и подарком на его 300-летний юбилей от трех уральских креативных групп. Премьера состоялась в 2023 году. Режиссером стал Максим Якимов, а площадкой для записи аудио и съемок – вся столица Урала. В кадре можно увидеть известные городские локации: Плотинку, "Екатеринбург-сити", Макаровский мост, летний двор Уральского филиала ГМИИ им. Пушкина и архитектурные жемчужины: шедевр конструктивизма Белую Башню, достояние советского модернизма Театр юного зрителя, лучшее воплощение неоклассицизма – легендарный кинотеатр "Заря".

Зритель узнает главные городские паблик-арт-объекты: "Кто мы? Откуда? Куда мы идем?" Тимы Ради, "Индустриальный младенец" арт-группы LKKL и паблик-арт программы "ЧО", отреставрированный "Атомстройкомплексом" подземный переход на Плотинке в рамках фестиваля Stenograffiа в 2023 году.

"Наша победа в очередной раз доказывает, что сила – в любви к родному городу", - отметил креативный и бренд-директор "Атома" Никита Харисов.

Справка

WOW AWARDS – премия, определяющая лучшие рекламные и коммуникационные проекты компаний рынка недвижимости, самый эффектный и эффективный креатив отрасли. Ее проводят организаторы авторитетного фестиваля маркетинга и креатива WOW FEST. Цель конкурса – поощрить лучших специалистов в сфере продвижения, объединить представителей рынка недвижимости и повышать их уровень профессионализма. В этом году креаторы со всей страны могли побороться за призы в 33 номинациях.

Теги: клип, конкурс, победа, гимн, Екатеринбург


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 14.09.2023 07:58 Мск Про Екатеринбург сняли музыкальный клип с местными достопримечательностями

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети