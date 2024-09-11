Курс семьеведения был разработан халатно - Кузнецова

Внеурочный курс семьеведения, который с этого года появился в школах, был разработан спустя рукава. Об этом заявила заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова.

Разработкой программы курса занимались в Институте стратегии развития образования и Институте изучения детства, семьи и воспитания. А курировало процесс Министерство просвещения РФ. Однако содержание курса и учебника вызвало возмущение многих родителей и родительских организаций. Накануне.RU писало о том, что в учебнике содержатся такие утверждения, которые прямо противоречат традиционным представлениям о семье и браке. Кузнецова это упомянула.

"Некоторые разделы курса вызвали критику со стороны родительского сообщества, которую мы услышали, и сегодня я могу констатировать, что профильный институт, который это разрабатывал, отнесся к своей задаче халатно. Мы провели встречи в Правительстве, указали на эти ошибки вместе с экспертами", - рассказала она.

Депутат не уточнила, какие именно моменты вызвали критику. Она считает, что в каждом регионе должен быть создан методический центр, который будет заниматься курсом семьеведения. Но и сейчас уже курс дорабатывают, так как нужно устранить нарушения.

Только вот учебник никак не изменить, его можно только изъять.