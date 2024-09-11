Прокурор Парижа: Дуров следует условиям судебного надзора

Задержанный во Франции основатель Telegram Павел Дуров полностью следует условиям судебного надзора. Об этом сообщила прокурор Парижа Лор Бекко.

"Он полностью сотрудничает со следствием", - заявила прокурор, ее слова приводит РИА Новости.

Также прокурор заявила, что Telegram привлек внимание следователей из-за отсутствия реакции на запросы с просьбой идентифицировать ряд киберпреступников.

24 августа французские власти задержали Павла Дурова в парижском аэропорту. Бизнесмена поместили под стражу в рамках расследования сразу 12 преступлений, среди которых отказ от сотрудничества с властями, соучастие в хранении и распространении порнографических изображений, соучастие в сбыте наркотических средств и другие. 28 августа Дурова отпустили под судебный надзор и залог в 5 млн евро. Он должен отмечаться дважды в неделю в суде и не может покидать Францию. Ранее сообщалось, что Дуров может подать ходатайство о смягчении надзора.