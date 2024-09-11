11 Сентября 2024
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Фото: Накануне.RU

В РПЦ возмутились браком Малофеева и Львовой-Беловой

Брак детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой и основателя "Царьграда" Константина Малофеева вызвал недоумение и возмущение в РПЦ. Священник Георгий Максимов назвал это "ужасной новостью, поскольку речь идет о смертном грехе прелюбодеяния, ради которого были разрушены две семьи". Львова-Белова бросила своего мужа-священника Павла Когельмана, с которым воспитывала девятерых детей (пять родных и четверо приемных), а Малофеев - свою жену, которая родила ему троих детей.
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Священник считает, что это "чудовищно, дико и безнравственно", ведь речь идет публичных людях, которые позиционируют себя как православных христиан и которых многие воспринимали в качестве моральных ориентиров. А теперь они спокойно делают то, что абсолютно неприемлемо в Церкви. И даже развод с супругами и новый официальный брак ничего не меняет. Грех остается грехом. Откровение относится к прелюбодеянию как к одному из самых мерзких и тяжких грехов, ставя его наравне с убийством, так как это убийство предшествующей семьи и измена.

"На предательстве и горе четырнадцати близких людей не построишь счастливой семьи", - заключил Георгий Максимов.

Православный исследовательский центр "Хризма" отмечает, что самым большим изъяном просемейной риторики многих публичных фигур является отсутствие положительного личного примера. Бездетные и малодетные призывают людей становиться многодетными, а разведенные говорят о важности сохранения семьи. На обычных людей такие примеры не могут подействовать хорошо. Если люди, называющие себя православными, позволяют себе спокойно бросить свою семью ради прелюбодеяния, то это имеет разрушительное влияние на просемейные инициативы в России.

Несколько лет назад в интервью RT Малофеев сказал, что "прибил бы" свою старшую дочь, если бы она решила развестись.

Теги: РПЦ, церковь, брак, Мария Львова-Белова, Константин Малофеев


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