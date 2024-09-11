В Белгородской области грузовой поезд сошел с рельсов из-за "вмешательства посторонних лиц"

Локомотив и одиннадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Белгородской области в результате "вмешательства посторонних лиц" в работу железнодорожного транспорта, сообщается в Telegram-канале Юго-Восточной железной дороги.

Инцидент произошел поздно вечером 10 сентября. Пострадавших нет. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт, повлекший причинение значительного имущественного ущерба), сообщили в Следственном комитете.

На перегоне Волоконовка – Новый Оскол ведутся работы по восстановлению железнодорожного полотна. Движение поездов на этом участке временно закрыто.