11 Сентября 2024
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Дмитрий Полосухин / телеграм-канал &quot;Пермь ЧП и ДТП, новости&quot; / t.me/chp_prm

В Перми произошло обрушение жилого дома

В Перми в жилом доме по ул. Клары Цеткин, 13 произошло обрушение помещений подвала и первого этажа. О произошедшем сообщил глава Перми Эдуард Соснин в своем Telegram-канале.

По его словам, площадь обрушения составила около 36 кв. м. Из здания были эвакуированы 17 человек. На месте развернут оперативный штаб под руководством профильного заместителя, в здании работают спасатели. По предварительной информации, пострадавших нет.

Глава города держит ситуацию на контроле. По адресу Клары Цеткин, 21, развернут пункт приема по вопросам размещения эвакуированного населения.

В пресс-службе МЧС России по Пермскому краю сообщили Накануне.RU, что в доме рухнули перегородки. Информация о произошедшем поступила в ведомство 11 сентября, утром. К месту вызова были направлены силы и средства РСЧС в количестве 30 человек личного состава и девяти единиц техники, от МЧС России восемь человек личного и две единицы техники.​

"По прибытии к месту вызова первого подразделения установлено, что произошло падение перегородок на первом этаже в жилом доме. С вышележащих этажей эвакуированы 16 человек. На месте организована работа оперативного штаба администрации Пермского ГО под руководством заместителя главы администрации города Перми. В 12.00 на месте запланировано проведение внепланового заседания КЧС и ОПБ администрации Перми", - сообщили в ведомстве.

Обрушение жилого дома на ул. Клары Цеткин, 13 в Перми(2024)|Фото: Дмитрий Полосухин / телеграм-канал "Пермь ЧП и ДТП, новости" / t.me/chp_prm

Кадры с места обрушения опубликовал Telegram-канал "Пермь ЧП и ДТП, новости". На снимках видно, что обрушение произошло в здании общежития. Согласно информации из открытых источников, общежитие построено в 1967 году.

Теги: обрушение, здание, общежитие, Клары Цеткин 13, подвал, перегородки


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