В Перми произошло обрушение жилого дома

В Перми в жилом доме по ул. Клары Цеткин, 13 произошло обрушение помещений подвала и первого этажа. О произошедшем сообщил глава Перми Эдуард Соснин в своем Telegram-канале.

По его словам, площадь обрушения составила около 36 кв. м. Из здания были эвакуированы 17 человек. На месте развернут оперативный штаб под руководством профильного заместителя, в здании работают спасатели. По предварительной информации, пострадавших нет.

Глава города держит ситуацию на контроле. По адресу Клары Цеткин, 21, развернут пункт приема по вопросам размещения эвакуированного населения.

В пресс-службе МЧС России по Пермскому краю сообщили Накануне.RU, что в доме рухнули перегородки. Информация о произошедшем поступила в ведомство 11 сентября, утром. К месту вызова были направлены силы и средства РСЧС в количестве 30 человек личного состава и девяти единиц техники, от МЧС России восемь человек личного и две единицы техники.​

"По прибытии к месту вызова первого подразделения установлено, что произошло падение перегородок на первом этаже в жилом доме. С вышележащих этажей эвакуированы 16 человек. На месте организована работа оперативного штаба администрации Пермского ГО под руководством заместителя главы администрации города Перми. В 12.00 на месте запланировано проведение внепланового заседания КЧС и ОПБ администрации Перми", - сообщили в ведомстве.

Кадры с места обрушения опубликовал Telegram-канал "Пермь ЧП и ДТП, новости". На снимках видно, что обрушение произошло в здании общежития. Согласно информации из открытых источников, общежитие построено в 1967 году.