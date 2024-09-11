Еще один мост в Астраханской области капитально отремонтировали в рамках нацпроекта

В Астраханской области завершен капитальный ремонт ещё одного моста. Об этом сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Игорь Бабушкин.

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Красноярском районе был проведен капитальный ремонт моста через ерик Бардинкуль. Сооружение связывает село Степное и районный центр, где трудятся большое число местных жителей. При этом состояние переправы было близко к аварийному.

На время ремонта был обустроен временный объезд. Старый мост демонтировали и практически отстроили заново. Специалисты заменили все конструктивные элементы. Теперь сооружение отвечает всем современным требованиям по габаритам и нормативным нагрузкам.

"Пять лет назад мы активно приступили к обследованию мостов региона. На тот момент более 100 из них требовали ремонта. За это время мы привели в порядок 13 мостовых сооружений, до конца года планируем завершить работы еще на 11", - отметил Игорь Бабушкин.