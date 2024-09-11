11 Сентября 2024
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Происшествия Свердловская область Сибирский ФО Уральский ФО Томская область
Фото: Накануне.RU

Строителя, убившего женщину в коттеджном поселке на Урале, надолго отправили в колонию

Суд вынес приговор сибиряку, обвиняемому в резонансном убийстве жительницы Екатеринбурга. Его надолго отправили в колонию.

Все случилось в конце сентября 2023 года. В коттеджном поселке в Заречном обнаружили тело 39-летней жительницы уральской столицы с признаками насильственной смерти. У погибшей оказались похищены личные вещи и легковой автомобиль "Рено". Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", преступление вызвало общественный резонанс.

Вскоре был задержан подозреваемый – официально неработающий и ранее судимый за мошенничество уроженец Томска. Выяснилось, что он жил на Среднем Урале за счет случайных заработков. Фигурант был немедленно допрошен и признал свою вину, а затем заключен под стражу.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, обвиняемый познакомился с потерпевшей по объявлению о строительных работах. Женщина привезла его к себе на участок в Заречном, где будущий убийца и жил в период строительства, ежесуточно получая деньги за работы на участке.

В ходе допроса сибиряк рассказал, что днем 26 сентября, находясь на этом же участке в коттеджном поселке, убил женщину, будучи в состоянии опьянения. Он нанес жертве несколько ударов фрагментом металлического профиля в область головы, тела и конечностей. Убийство, как пояснил задержанный, произошло в ходе внезапно возникшей ссоры по поводу выплаты ему денег за часть проведенных работ.

После расправы злоумышленник украл у женщины смартфон Huawei стоимостью около 50 тысяч рублей. Также он угнал автомобиль потерпевшей, на котором уехал с места преступления, и забрал банковскую карту убитой, с которой затем снял около 70 тысяч рублей.

Как рассказал руководитель пресс-службы регионального Главка МВД Валерий Горелых, подозреваемый был задержан полицейскими из подразделения уголовного розыска в ходе реализации оперативной информации.

"Сыщики "приняли" беглеца, когда тот, затарившись в одной из торговых точек на проспекте Победы города Каменск-Уральский, пытался спешно ретироваться, чтобы снова "залечь на дно". Среди его покупок были обычные товары – два батона, две палки колбасы, сигареты и пиво. Но утолить голод подозреваемому не удалось: на выходе из магазина представители МВД его молниеносно скрутили и этапировали в Заречный, по месту совершения преступления, для производства следственных действий, где у погибшей женщины были похищены личные вещи и легковой автомобиль "Рено". Далеко уехать на иномарке разнорабочий не смог, так как вскоре не справился с управлением и врезался в дерево", - отметил полковник Горелых.

Судебная психиатрическая экспертиза в отношении фигуранта показала, что мужчина вменяем и отдавал отчет в своих действиях. Приговором суда ему назначено 15 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а остальной части срока – в колонии строгого режима.

Теги: поселок, убийство, строитель, суд


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