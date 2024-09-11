Экс-главу свердловского Минтранса Старкова оставили под домашним арестом

Бывшему главе свердловского Минтранса Василию Старкову продлили меру пресечения в виде домашнего ареста. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

28 августа Ленинский районный суд продлил арест Старкову до 31 октября текущего года, с чем не согласился его адвокат, подавший апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. Там же, рассмотрев доводы апелляционной жалобы и заслушав мнения сторон, решили, что оснований для назначения более мягкой меры пресечения нет и оставили решение суда первой инстанции без изменений.

Напомним, о задержании Старкова стало известно в июле. Коммерсант отмечает, что уголовное дело Старкова может быть связано с делом экс-начальника ГКУ "Управление автомобильных дорог" Вячеслава Данилова. Его отправили в отставку в сентябре 2023 года по ходатайству, подготовленному министерством транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, а в октябре он был арестован по делу о взятке в особо крупном размере - ч.6 ст. 290 УК РФ, в марте переведен на домашний арест.

Органами предварительного расследования Старков также обвиняется в получении взятки в особо крупном размере - ч. 6 ст. 290 УК РФ.