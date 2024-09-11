В России уже в сентябре начнут выплачивать остаток маткапитала

Уже в сентябре россияне смогут получить остаток материнского капитала. Речь идет о сумме в 10 тыс. руб.

"В сентябре мы запустим эту программу. Предоставим возможность нашим гражданам забрать сумму остатков в случае, если она не превышает 10 тыс. руб. Сейчас принято решение и буквально на днях начнется выдача остатков средств маткапитала до 10 тыс. руб.", - сообщил в интервью "Интерфаксу" глава Минтруда Антон Котяков.

Министерство уже "готово технически" к выплатам.

"Проект нормативного акта о порядке таких выплат тоже уже согласован, и в ближайшее время должен быть подписан председателем правительства", - сказал Котяков.

В России воспользоваться возможностью забрать остатки материнского капитала смогут свыше 730 тыс. семей. Как сообщил ранее Котяков, данное количество семей ранее направили маткапитал на улучшение жилищных условий или оплату образования ребенка. По его словам, остались суммы менее 10 тыс. руб. В настоящее время такие средства можно направить на накопительную пенсию матери. Всем семьям, имеющим такие остатки, Социальный фонд направит уведомление о возможности их получить.