Фигуранты дела о гибели туристов в коллекторе хотели скрыть следы преступления

Фигуранты дела о гибели участников экскурсии в подземном коллекторе в Москве пытались скрыть следы преступления. Об этом говорится в судебных документах, передает РИА Новости.

В связи с этим следствие полагает, что, находясь на свободе, глава IT-компании "Спутник" Александр Ким и руководитель турфирмы Никита Дубас могут скрыться.

При этом защита утверждает, что один из фигурантов добровольно приехал в Москву и пытался оказать помощь следователям.

Киму и Дубасу предъявили обвинение в окончательной редакции. Им вменяется часть 3 статьи 238 УК РФ (оказание небезопасных услуг группой лиц по предварительному сговору, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц). Ранее сообщалось, что вину они не признали.

По данным следствия, организаторы уверяли людей, приобретающих экскурсии, в безопасности услуги, в то время как незаконно проникали в подземные сооружения.

Ранее СК объявил в розыск гендиректора компании "Авангард" Александра Лазовского, который является третьим фигурантом дела об экскурсии по подземным коллекторам Москвы. 21 августа он покинул Россию и вылетел в ОАЭ.

Напомним, 20 августа 2023 года группа туристов пошла на нелегальную экскурсию по подземным коммуникациям и руслам рек в центре столицы, когда начался сильный дождь. Подземные русла и коллекторы наполнились водой, людей смыло потоками. Позднее были обнаружены тела восьмерых участников экскурсии.