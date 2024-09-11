В Ноябрьске двое школьников сожгли вертолет. Им обещали заплатить пять миллионов

В Ноябрьске двое школьников сожгли вертолет, сообщает Telegram-канал "База".

Инцидент произошел в ночь на 11 сентября. Двое парней 13 и 14 лет пробрались на территорию вертолетной площадки в аэропорту Ноябрьска, после чего облили стоящий там вертолет Ми-8 горючей жидкостью. Поджечь воздушное судно молодые люди пытались с помощью сигарет - покурив, бросили одну сигарету в вертолет, но тот не загорелся.

Тогда один из поджигателей закурил вторую сигарету и воткнул ее в жидкость. В этот момент произошел взрыв, юношам обожгло лицо. Сбежав с места преступления, они были вынуждены вызвать "скорую". Медики доставили школьников в больницу.

Подростки были задержаны. Полицейским они признались, что за диверсию им обещали 5 млн руб. через Telegram. Также они сообщили, что несколько дней назад подожгли вышку сотовой связи и получили за это 30 тыс. руб.

Вертолет сгорел почти полностью - от него остался только хвост.

Отец одного из школьников сейчас служит на СВО.