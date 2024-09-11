11 Сентября 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В вузах Среднего Урала могут появиться детсады в рамках повышения рождаемости

Для повышения рождаемости среди молодых девушек в вузах Свердловской области могут появиться детские сады. Это, по мнению замгубернатора Павла Крекова, даст возможность студенткам не выбирать между материнством и учебой.

По его словам, сейчас девушки предпочитают рожать после 30 и это, как правило, их первый и последний ребенок. Поэтому, заявил Креков, для поднятия демографии рожать первенца лучше до 25 лет - во время учебы, чтобы в дальнейшем иметь не менее трех детей в семье.

"Когда первое рождение происходит до 25 лет, это, как правило, приводит к тому, что появляется потом второй, дай бог, третий ребенок. Вот это считается оптимальным. И наша задача сделать так, чтобы женщинам, девушкам было интересно рожать в таком возрасте. Речь идет даже о создании дошкольных образовательных учреждений в учебных заведениях. Традиционная точка зрения: закончу вуз, тогда займусь всеми этими делами. Если мы будем оказывать помощь по предоставлению жилья, ипотечным льготам студентам, [помогать решать] куда отвести ребенка в период, пока вы находитесь на учебе, конечно, мы снимем ряд вопросов", – рассказал Павел Креков в эфире ОТВ.

Он отметил, что в Свердловской области с рождаемостью дела обстоят уже не "очень плохо", а просто "плохо". Замгубернатора также затронул тему того, что наличие финансов не так важно для рождения и воспитания будущего поколения, припомнив слова Михаила Булгакова о том, что "разруха в головах". В пример он поставил страны с неразвитой системой материальной поддержки рождений и социальной поддержки в целом, где и отмечается самая высокая рождаемость.

Теги: рождаемость, вуз, детсад


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