В США прошли первые дебаты Харрис и Трампа

В США состоялся первый раунд публичных предвыборных дебатов с участием кандидатов в президенты Дональда Трампа и Камалы Харрис. Они снова прошли без зрителей, а микрофон был включен только у того, кто говорил. На речь отводилось две минуты, столько же на ответ, и по одной дополнительной – для разъяснений. Кандидатам было запрещено приносить шпаргалки, консультироваться с командой и задавать вопросы друг другу, это право было только у ведущих.

Трамп снова пообещал быстро остановить военный конфликт вокруг Украины. Он раскритиковал Джо Байдена, который перестал контактировать с президентом РФ Владимиром Путиным и даже не звонит ему, ничего не делая для урегулирования. Он же организует переговоры между Москвой и Киевом. Также Трамп упомянул, что Харрис выгоднее Москве, о чем сказал недавно сам Путин. И у нее нет никакого плана касательно экономики.

В свою очередь, Харрис обвинила Трампа тоже в отсутствии плана, атаке на демократию, большой безработице, намерении запретить аборты. А в конце пообещала создать "экономику возможностей", поддержать лидерство Америки в мире и обеспечить уважение, в том числе к ее армии, которая должна быть самой сильной в мире.

Трамп парировал на это, сказав, что у Харрис было 3,5 года, но она, будучи вице-президентом, ничего не сделала, а США являются "нацией в в серьезном упадке", из-за чего отношение к США в мире ухудшается, а влияние ослабевает.

Дебаты были полны взаимных упреков, в том числе каждый обвинял оппонента, что он уничтожит демократию, ограничит права граждан.

В стане республиканцев обвиняют канал ABC, на котором проходили дебаты, в предвзятом отношении к Харрис, которой создали "теплую ванну", не задавая неудобных вопросов, а также не проверяя ее утверждения. Журналист Бен Шапиро заявил, что медиа стали аппаратчиками демократов.

Трамп заявил, что это были его лучшие дебаты, так как он был против троих - Харрис и двоих ведущих, которые несколько раз опровергали его утверждения и ни разу - утверждения Харрис. Харрис уже выразила готовность ко второму раунду.

Как пишет The Washington Post, Харрис заставила Трампа обороняться. Она пыталась вывести его из себя и провоцировала, упоминая крайне неприятные для экс-президента темы, включая изнасилование, в котором его обвиняют, пренебрежительные отзывы о нем его соратников, его богатство. При этом пресс-секретарь предвыборного штаба Трампа Даниэль Альварес отмечает, что Харрис пришла с отрепетированной речью, произнесла подготовленные фразы, которые ей дали, но не ответила ни на один вопрос по теме.

Опрос продемократического канала CNN показал, что 63% считают победительницей Харрис. При этом по вопросу об эффективном управлении экономикой Трамп уверенно опередил Харрис (55% против 25%).

По опросам, Харрис немного опережает Трампа, а исход выборов определят семь колеблющихся штатов (в остальных результат почти наверняка известен). Это Аризона, Джорджия, Мичиган, Северная Каролина, Невада, Пенсильвания и Висконсин. Накануне опрос The New York Times и Siena College довольно неожиданно показал, что Трамп опережает Харрис на 1%. Скорее всего, все решится только в день выборов, намеченных на 5 ноября.