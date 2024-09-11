Киев может остаться без питьевой воды

Загрязнение реки Десна может привести к тому, что в Киеве начнутся перебои с питьевой водой.

"Десна остается основным видом водоснабжения для очистных сооружений Деснянских водопроводных станций и составляет 70% подготовленной питьевой воды для жителей Киева", - приводит РБК слова заместителя директора "Киевводоканала" Владимира Костюка.

Альтернативы такому водозабору сегодня нет.

"Его потеря приведет к серьезным последствиям и разбалансированию системы водоснабжения столицы", - уточнил Костюк.