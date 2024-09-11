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Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге объявлена дата прощания с бывшим главой Уральского юридического института МВД

В Екатеринбурге объявлена дата прощания с экс-начальником свердловского Главка МВД и бывшим руководителем Уральского юридического института МВД генерал-майором внутренней службы в отставке Владимиром Деминым.

Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь регионального полицейского ведомства Валерий Горелых, траурная церемония состоится завтра, 12 сентября, в 13:00 в Георгиевском зале Дома прощания "Вознесение" на улице Серафимы Дерябиной, 41А.

"Владимир Александрович посвятил службе в органах внутренних дел более 39 лет. Карьеру представителя МВД он начал в далеком 1965 году с должности милиционера, командира взвода опермотомехполка тогда еще Свердловска. Затем за достигнутые успехи в нелегком деле борьбы с преступностью, начиная с 1971 года, ему доверили руководящие посты. С 1991 по 1994 годы возглавлял УВД Свердловского облисполкома. После этого возглавлял Уральский юридический институт МВД России. На заслуженный отдых ушел в 2004 году. Его сердце перестало биться после продолжительной болезни", - отметил полковник Горелых.

Руководство ГУ МВД России по Свердловской области, Совет ветеранов и Общественный совет выражают искренние слова соболезнования родным и близким Владимира Александровича.

Теги: Демин, прощание, дата, МВД


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