В Екатеринбурге водитель потерял управление и врезался в жилой дом

В Екатеринбурге водитель "Хендай Солярис" не справился с управлением автомобилем и влетел в стену жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Свердловской области.

Авария произошла вечером 10 сентября на улице Восточная, 232. По предварительным данным, у 35-летнего водителя в пути отказала тормозная система.

В ДТП никто не пострадал. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники ДПС для проведения процессуальных действий.

Госавтоинспекция призывает автомобилистов к строгому соблюдению правил на дорогах и постоянному контролю за техническим состоянием транспортного средства.

Напомним, что вчера вечером на 93 км трассы "Екатеринбург – Тюмень" также произошла авария - столкнулись бензовоз и междугородний автобус. Всего за помощью к медикам обратились 10 человек. Из них двое водители, остальные – пассажиры автобуса.