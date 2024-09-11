Times: США могут разрешить Украине удары вглубь России в ближайшие недели

США могут снять запрет на удары вглубь российской территории в ближайшие недели, сообщает газета Times со ссылкой на источники в британском правительстве.

Предположительно, Вашингтон примет решение до встречи мировых лидеров на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке 22-23 сентября.

По информации издания, ряд чиновников в администрации США уже поддерживают идею разрешить ВСУ обстреливать Россию американским оружием, они пытаются убедить президента страны Джо Байдена в необходимости такого шага.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Байден планирует 13 августа обсудить с британским премьером Киром Стармером разрешение ВСУ наносить удары по России дальнобойным оружием. Американский лидер заявил, что идет проработка вопроса о снятии ограничений для Украины на использование дальнобойного оружия для ударов вглубь России. Президент США связал это с тем, что Иран якобы передал России партию ракет Fath-360, и теперь они "в ответ" поставят ракеты Украине.

Речь идет про дальнобойные ракеты AGM-158 JASSM "воздух–поверхность". Их дальность составляет до 1000 километров, а вес боевой части – до полутонны. Запуск осуществляется с самолетов типа F-16, и сейчас их "прилаживают" к советским самолетам типа МиГ-29, которые свозят на Украину со всего света.