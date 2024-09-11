На Урале в ДТП с бензовозом и автобусом пострадали 10 человек

На Среднем Урале установлены новые обстоятельства дорожной аварии, произошедшей накануне днем на 93 км трассы "Екатеринбург – Тюмень". Столкнулись бензовоз и междугородний автобус, есть пострадавшие.

Как сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, всего за помощью к медикам обратились 10 человек. Из них двое водители, остальные – пассажиры автобуса.

По сведениям полковника Горелых, дальнейшее лечение назначено троим пассажирам, двое из которых подростки 16 и 17 лет. У них врачами диагностированы травмы лица и ушибы.

"54-летний водитель бензовоза, житель поселка Монетный Березовского ГО, имеет стаж вождения 33 года, за нарушения ПДД привлекался 13 раз. При опросе он пояснил автоинспекторам, что его якобы ослепило солнце, в связи с чем не увидел, какой сигнал светофора горел. Сотрудники Госавтоинспекции составили на него три административных протокола за нарушение ПДД, из них по части 1 статьи 12.12 КоАП РФ за проезд на запрещающий сигнал светофора, по части 1 статьи 11.23 КоАП РФ за отсутствие карты в тахографе и отсутствие в нем термоленты, а также по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ за передвижение на разной резине на одной оси. Мужчине предстоит оплатить крупные штрафы и привести транспорт в соответствие с требованиями безопасности дорожного движения", - отметил полковник Горелых.

Разбирательство по факту аварии сейчас продолжается.