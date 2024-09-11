Обвиняемый в жестоком убийстве пермского следователя заявил о желании уйти на СВО

Пенсионер Росгвардии, обвиняемый в убийстве с особой жестокостью начальника следственного отдела регионального СУ СКР Евгения Середкина, заявил о желании заключить контракт с Минобороны и отправиться на СВО, сообщает "Ъ-Прикамье" со ссылкой на свои источники.

Однако, поскольку за убийство с особой жестокостью ему может грозить наказание в виде пожизненного заключения, его просьба об отправке на фронт может быть рассмотрена только после решения суда.

Сам обвиняемый сообщил, что проник в квартиру следователя и нанес ему множественные удары топором, после чего позвонил в полицию и дождался наряда на месте преступления. Свои мотивы обвиняемый пояснить отказался, но просил его отправить под домашний арест.

По одной из версий, причиной убийства могла стать ревность — обвиняемый женат на бывшей супруге убитого (ранее в СМИ сообщали, что экс-супруга убитого была его сожительницей). По данным издания, особую жестокость в совершении убийства следователи усмотрели в способе совершения преступления (множественности ударов), а также в том, что убийство видели малолетние дочери Середкина (ранее сообщалось о том, что у пары сыновья и якобы преступление видел 11-летний ребенок).

Обосновывая ходатайство, следователь по особо важным делам отметил, что подозреваемый обвиняется в совершении особо тяжкого преступления. Находясь на свободе, он может скрыться от следствия, а также оказать давление на свидетелей или иным образом воспрепятствовать расследованию. Эту позицию поддержал представитель прокуратуры.

В итоге судья отправила обвиняемого в СИЗО до 10 ноября.