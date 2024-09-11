На ВИЗе в Екатеринбурге произошел хлопок. Экстренные службы оцепили район, перекрыли улицу

Сегодня ранним утром около 06.00 в районе ВИЗа в Екатеринбург прогремел хлопок, разбудивший местных жителей. Инцидент произошел недалеко от гаражного кооператива. К месту сразу же выехали специалисты и экстренные службы.

Информацию о хлопке подтвердила Антитеррористическая комиссия Свердловской области. Там также сообщили, что район инцидента оцеплен, а движение транспорта в районе улицы Крауля частично перекрыто.

Что именно произошло, пока не раскрывается. Известно, что пострадал один человек - его уже доставили в медучреждение. Также поврежденными оказались три транспортных средства. Характер и размер причиненного ущерба оценивается.

"В настоящее время угроза нейтрализована. Реализуется комплекс мер по обеспечению безопасности в районе инцидента", - добавили в комиссии.

По словам очевидцев, к месту происшествия с утра направлялось много "скорых", пожарных, а также над местом ЧП кружил вертолет.