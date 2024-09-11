11 Сентября 2024
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Фото: Накануне.RU

Перечислены регионы с самым высоким и низким уровнем сбережений

Средний уровень сбережений в России, который рассчитан как отношение среднего депозита домохозяйства к среднему доходу, составил 56,5%, или 850 тыс. руб.

Об этом говорится в исследовании проекта ОНФ "За права заемщиков". Расчеты сделаны на основании данных Росстата и Банка России. Склонность к сбережениям различается в зависимости от субъекта РФ.

В десятку лидеров попали регионы, в которых жители держат на вкладах от половины до целого годового дохода. На первом месте находится Москва. Столичная семья (домохозяйство) хранит в банке в среднем 3,2 млн руб., или 100,7% годового дохода. Второе место занимает Санкт-Петербург — 1,5 млн и 78,2% соответственно. Далее идут: Калининградская область (63,3%), Чувашская Республика (61,6%), Ярославская область (59,3%), Рязанская область (57,1%), Самарская область (56,9%), Приморский край (54,3%), Владимирская область (52,6%), Новосибирская область (50,8%).

Как заявила руководитель проекта "За права заемщиков" Евгения Лазарева, банковские депозиты россиян в рублях в настоящее время демонстрируют уверенный рост. Это связано с ростом доходов и высоким уровнем ключевой ставки Центробанка РФ, которая стимулирует граждан к сбережениям.

Эксперты говорят, что для обеспечения стабильности люди должны иметь запас, который позволит при негативном сценарии обеспечить оплату расходов и обязательств (в том числе кредитов) на срок от трех до девяти месяцев.

Аутсайдеры по уровню сбережений — Ингушетия (6,7%), Чечня (6,7%), Дагестан (9,7%), Кабардино-Балкария (14,8%), Карачаево-Черкесия (19,5%), Адыгея (20,9%), Республика Саха (Якутия) с 27% и Чукотский автономный округ с 25,7%.

Такая ситуация может объясняться относительно низким уровнем финансовой грамотности и проникновения финансовых услуг. Кроме того, эти регионы лидируют по уровню закредитованности и просроченной задолженности, сообщают "Известия".

Теги: сбережения, накопления


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