Финразведке могут дать доступ к данным об имуществе без ведома россиян

Росфинмониторинг намерен получать данные об имуществе россиян без их ведома.

Соответствующую инициативу одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. В настоящее время владельца уведомляют о выдаче кому-либо сведений о его недвижимости. Этого не происходит, только если запрос поступил от правоохранительных органов.

По словам юристов, гражданин, узнав, что в отношении его проводится проверка, сможет скрыть следы преступления. В итоге могут возникнуть трудности с привлечением лиц к ответственности.

В Росфинмониторинге заявили, что сейчас "антиотмывочный" закон устанавливает запрет на информирование третьих лиц о мерах по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма. Службе для предоставления информации по запросам следственных и оперативно-разыскных органов могут понадобиться те или иные сведения о недвижимости фигурантов таких запросов.

В финразведке говорят, что информация может требоваться, в том числе для оперативно-розыскных мероприятий по разным преступлениям, не только связанным с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Сейчас, при поступлении в Единый государственный реестр недвижимости запроса об объекте "Роскадастр" уведомляет об этом его правообладателя по электронной почте или в СМС. Информация гражданину предоставляется за один рабочий день, сообщают "Известия".