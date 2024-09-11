Продажи алкоголя в России упали на 20% за 10 лет

Россияне стали потреблять меньше алкоголя.

Как говорится в госдокладе Роспотребнадзора, за последние 10 лет продажи спиртного в стране упали на 21,5% на человека, до 6,5 л этанола. Речь идет о данных по итогам 2023 года, по сравнению с 2014 годом.

Существенно сократились продажи крепких напитков, таких как водка и коньяк. На фоне сокращения продаж снизилось количество острых отравлений спиртосодержащей продукцией на 34%, в том числе с летальным исходом — на 29,9%.

По словам экспертов, Россия проводит одну из самых серьезных антиалкогольных кампаний в мире, что уже признала Всемирная организация здравоохранения. Как заявили в Минфине РФ, правительство проводит планомерную политику по снижению количества потребления алкоголя в стране, она направлена на укрепление общественного здоровья. Системные меры в этом направлении отражены в Концепции сокращения потребления спиртных напитков на период до 2030 года.

Среди главных целей этого документа — уменьшить распитие лекарственной и парфюмерно-косметической продукции, сообщают "Известия".