В России могут ввести штрафы за сбор избыточных персональных данных сервисами

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил обращение главе Минцифры Максуту Шадаеву с инициативой ввести штрафы для сервисов за сбор и обработку избыточных персональных данных.

Это необходимо на фоне утечек и кражи личной информации россиян, которая собирается и хранится коммерческими структурами. Из обращения следует, что сбор фамилий, паспортных данных, сканов документов и других сведений не редко используется для совершения рекламы, либо для иных целей, не связанных с выполнением заказов, что создает правовые риски. Введение штрафов, как считает депутат, поспособствует защите персональных данных граждан и снижению случаев неправомерного использования их информации.

Парламентарий указал, что существуют случаи, когда даже для оформления скидочной карты требуют паспортные данные, что абсолютно неоправданно, избыточно и должно прекратиться.

"У нас с начала 2024 года было скомпрометирован почти 1 миллиард строк персональных данных. Это на треть больше, чем годом ранее", - отметил Чернышов, сообщает РИА "Новости".

Напомним, шесть месяцев в интернет попало 140 млн уникальных мобильных номеров россиян. При этом сами мобильные операторы уже просят предоставить им возможность собирать и биометрию клиентов – как это делают банки.