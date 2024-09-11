Пилотный проект по tax free предложено сделать бессрочным

Министерство промышленности и торговли России предложил сделать бессрочным пилотный проект по компенсации иностранцам суммы налога на добавленную стоимость при вывозе товаров за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

Отмечается, что пилотный проект положительно повлиял на хозяйствующие субъекты розничной торговли, а потому целесообразно его продлить. Это, как отмечает Минпромторг, приведет к росту занятости в сфере розничной торговли, туриндустрии, увеличении предпринимательской активности и производства отдельных видов товаров, востребованных у иностранных туристов. Кроме этого, это позволит продолжить развитие внутренней торговли, сообщают "Ведомости".

Услуга tax free действует с января 2018 года. Получить возврат НДС в размере 18% от покупки на территории РФ могут туристы стран, не входящих в Евразийский союз. Минимальная стоимость покупки – 10 тыс. руб. Tax free при этом не распространяется на алкоголь, табак и другие подакцизные товары.

Закон о введении системы компенсации налога на добавленную стоимость (НДС) иностранным гражданам при вывозе приобретенных в России товаров был подписан президентом в конце 2017 года. Пилотный проект стартовал в четырех наиболее популярных у иностранных туристов регионах - Краснодарский край, Московская область, Москва и Санкт-Петербург.

На втором этапе в пилотный проект были включены города-организаторы Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Это, помимо Москвы, Красногорска, Санкт-Петербурга и Сочи, еще Волгоград, Саранск, Ростов-на-Дону, Калининград, Казань, Самара, Нижний Новгород, Екатеринбург.

В июне 2023 года кабмин расширил перечень пунктов пропуска, где предоставляется услуга. К ним добавились пункты в Бурятии (Кяхта и Улан-Удэ), Забайкальском крае (Забайкальск и Чита), Красноярском крае (Красноярск), Приморском крае (Краскино), Амурской области (Благовещенск) и Иркутской области (Иркутск).