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Фото: Накануне.RU

Дело об атаке беспилотников передали управлению по расследованию военных преступлений

Уголовное дело, которое было инициировано после атаки беспилотных летательных аппаратов Украины, из-за чего пострадали жилые дома в подмосковном Раменском, передано управлению по расследованию военных преступлений, геноцида и реабилитации нацизма Главного следственного управления СКР.

Данное управление занимается делами, связанными с Украиной, и получившими большой резонанс. Отмечается, что террористическая атака была организована неустановленными военачальниками Вооруженных сил Украины и совершена с одобрения Киева. В комитете пообещали детально установить все обстоятельства очередного нападения на Россию и дать "уголовно-правовую" оценку действиям лиц, причастных к его совершению, сообщает "Коммерсант".

Минобороны России сообщило, что в ночь на 10 сентября силы ПВО сбили 144 беспилотника, в том числе 20 дронов над Московской областью. Следственный комитет возбудил уголовное дело о терроризме.

В ночь на 10 сентября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об атаке беспилотников на Московский регион. Особо пострадал подмосковный город Раменское. В Росавиации сообщили о введении ограничений работы трех московских аэропортов – Внуково, Жуковского и Домодедово.

Теги: беспилотники, атака, ВСУ, Украина, Подмосковье


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