Аэропорт Жуковский возобновил работу после атаки БПЛА

Аэропорт Жуковский возобновил работу после атаки беспилотников.

В настоящее время воздушная гавань работает в прежнем режиме. В 21:00 10 сентября аэропорт принимает и выпускает рейсы. Аэропортовые службы работают в штатном режиме. Ведется регистрация пассажиров, сообщает РИА "Новости".

В ночь на 10 сентября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об атаке беспилотников на Московский регион. Особо пострадал подмосковный город Раменское. В Росавиации сообщили о введении ограничений работы трех московских аэропортов – Внуково, Жуковского и Домодедово.

Днем 10 сентября в пресс-службе аэропорта Жуковский сообщили, что на его территорию упали обломки сбитого беспилотника.