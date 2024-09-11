11 Сентября 2024
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Фото: страница Курской АЭС на сайте Росатома / rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-kurskoy-aes/

Проезд транзитного транспорта через промзону Курской АЭС будет ограничен

Оперативный штаб принял решение ограничить проезд транзитного транспорта через промышленную зону Курской атомной электростанции.

Об этом заявил в Telegram врио главы региона Алексей Смирнов. По его словам, маршрут объезда будет проходить через поселок Иванино Курчатовского района. Для информирования жителей установят таблички и указатели.

С 6 сентября запрещено транзитное движение личного автомобильного транспорта через КПП № 902 Курской АЭС в период с 06:30 до 8:30 и с 15:30 до 17:30. Транзитное движение личного автомобильного транспорта в данные часы будет возможно через поселок Иванино, по улице Механизаторов.

ВСУ, зашедшие на территорию Курской области, несколько раз пытались атаковать Курскую АЭС. Президент России Владимир Путин сообщил, что об атаках было проинформировано Международное агентство по атомной энергии. 27 августа делегация во главе с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси посетила Курскую АЭС и город Курчатов. По словам Гросси, в Курской области возникла опасность ядерного инцидента.

Теги: Курская, АЭС


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