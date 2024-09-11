Киев согласился на транзит купленной компаниями ЕС нефти из России

Украинские власти согласились на транзит через свою территорию нефти из России, купленной компаниями Европы.

Об этом заявил глава правительства Украины Денис Шмыгаль. Он напомнил, что венгерская нефтегазовая MOL ранее заключила новое соглашение, по которому нефть переходит в собственность компании после белорусско-украинской границы. "Это не российская компания", — заявил премьер-министр.

Он указал, что в этом случае Украина осуществляет транзит "европейского продукта и получает за это рыночную цену от европейской страны или компании", сообщает РИА "Новости".

9 сентября MOL сообщила о заключении соглашений с поставщиками нефти и операторами трубопроводов, которые обеспечивают непрерывую транспортировку в Венгрию и Словакию по трубопроводу "Дружба", проходящему через территорию Украины. Ранее за доставку нефти в Венгрию и Словакию отвечала российская сторона. В компании отметили, что обновленные соглашения о транспортировке и новые договоренности о передаче прав собственности на сырую нефть полностью соответствуют всем санкциям и положениям.

Ранее Мьянма захотела менять рис и масло на нефть из России.