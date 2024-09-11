В Нефтеюганске нефтяники провели экологический фестиваль и очистили набережную реки Юганская Обь

В Нефтеюганске градообразующее предприятие "РН-Юганскнефтегаз" организовало ежегодный экологический фестиваль "Чистые берега". Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, мероприятие традиционно прошло на берегу реки Юганская Обь в районе мемориала "Скважина Р-63". Именно с этой скважины началась история предприятия.

Природоохранная акция состоялась уже в четвертый раз и доказала свою востребованность - принять участие в ней пожелали свыше 500 человек. Позаботиться о родном городе многие сотрудники компании пришли вместе со своими семьями - мужьями, женами, детьми.

Как отмечают сами нефтяники, участие детей в подобных мероприятиях формирует у них экологические привычки: посетив такой субботник вместе со взрослыми, подрастающее поколение не станет в будущем оставлять после себя мусор на природе.

На открытии фестиваля перед его участниками выступил заместитель генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды "РН-Юганскнефтегаз" Денис Дворянкин. Он отметил, что компания проводит мероприятие для того, чтобы показать жителям города, и, в частности, молодому поколению, бережное отношение к природе.

"Сегодня мы чтим память ветеранов нефтегазовой отрасли - тех людей, кто более полувека назад приехал на пустынный берег и открыл на этой земле скважину. Благодаря их труду живет и развивается Нефтеюганск", - отметил он.

Место, где проходит экологическая акция нефтяников, довольно живописное и притягивает отдыхающих. К сожалению, это имеет негативные последствия в виде оставленного мусора - далеко не все отдыхающие считают нужным убирать за собой. Работницы предприятия Олеся Ковтун и Светлана Домарева собрали три мешка отходов, а еще обнаружили четыре старых шины. Отметим, что отслужившие и выброшенные покрышки разлагаются в земле более 100 лет, при этом происходит загрязнение почвы, вымывание токсинов и канцерогенных веществ грунтовыми водами. Потому старые шины обязательно нужно утилизировать. Отсортированные отходы будут отправлены на переработку.

Несмотря на то, что люди продолжают выкидывать мусор, сотрудники компании отмечают, что экологическая культура у нефтеюганцев формируется. Потому подобные мероприятия важны и необходимы. Так, по словам ведущего специалиста отдела по внутренним коммуникациям и корпоративной культуре "РН-Юганскнефтегаз" Ольги Герб, движение "экологическое волонтерство" набирает обороты с каждым годом.

"Люди уже привыкли, люди уже знают, люди уже готовятся, мусор сортируют: пластик, металл, стекло, батарейки приносят на переработку", - отметила она. С ней согласен молодой специалист ЦДНГ- 23 ООО "РН-Юганскнефтегаз" Дмитрий Макаров. Он отметил, что люди стали ответственнее относиться к природе.

"Молодые специалисты заинтересованы, мы начали сортировать мусор, отдельно откладывать пластиковые крышки, как эта акция "Крышечки", которая здесь проводится. Плюс, мы отдельно сортируем батарейки. И прочий материал, который можно сортировать, мы также сортируем и утилизируем", - прокомментировал Денис Макаров.

Отметим, что сбор мусора был хоть и самой важной, но все же не единственной активностью экологического фестиваля.

Для участников была организована беспроигрышная лотерея. Получить свой подарок можно было за собранный мусор - организаторы обменивали на лотерейные билеты мешки с мусором.

Кроме того, на фестивале проводилось экологическое ГТО и викторина, которая для многих стала интересной и познавательной. Так, некоторые участники узнали, что самое большое озеро в России - это Каспийское море. Также все желающие могли написать экологический диктант и поучаствовать в мастер-классах, например, выковать себе именную монетку или медальон для домашнего питомца. Этот мастер-класс для детей и взрослых провел главный менеджер управления ЦИТУ ООО "РН-Юганскнефтегаз" Андрей Попов.

В прошлом году Антон Попов защитил проект по переработке вторсырья "Экогорн". За год специалист научился ковать из алюминия и меди удивительные изделия. Начинал кузнец-самоучка с заготовки сырья, переработав множество алюминиевых банок.

Неподдельный интерес у детей вызвала и выставка специализированной техники, которая стоит на вооружении цехов по восстановлению экологии. Юные экологи получили возможность посидеть за рулем мощного снегоболотохода. По словам и.о. начальника Управления охраны окружающей среды "РН-Юганскнефтегаз" Дениса Юманова, техника играет важнейшую роль в работе по рекультивации территории, поскольку помогает работникам перейти на механизированный труд, сократив труд ручной.

По завершению фестиваля были определены победители - работники, собравшие больше всего мусора. Впрочем, вклад каждого участника был важен и помог городу Нефтеюганску стать еще чище и красивее.