Вячеслав Гладков опроверг взятие Журавлевки в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в соцсетях заявил, что село Журавлевка Белгородского района не находится под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее в некоторых СМИ и соцсетях появились сообщения о захвате ВСУ части территории Белгородской области. Гладков призвал соотечественников верить только проверенной информации и подчеркнул, что населенный пункт остается российской территорией.

"Дорогие друзья, не верьте непроверенным новостям из странных источников, много непроверенной информации поступает. Журавлевка и год, и два назад как была, так и остается и останется навсегда российской территорией. В ней нет врага, она остается под нашим контролем", - сказал Гладков. Он также напомнил, что всех жителей из села ранее отселили.