Mash: в Москве задержали мигранта, который мог быть наводчиком ВСУ

В Москве задержали предполагаемого наводчика ВСУ.

Как сообщает Mash, это приезжий из Узбекистана — за несколько дней до сегодняшней массированной атаки украинцев он фотографировал военкомат Люберец и ещё несколько административных зданий в столице и области. Мужчину зовут Мухаммадамин. Вчера он был задержан.

В его телефоне нашли фотографии и видео военкоматов в Кузьминках, Люберцах (сегодня туда прилетел один из дронов), здания Объединенного военного комиссариата Замоскворецкого и Останкинского района, а также гособъектов в Мещанском районе Москвы.

На допросе мужчина сообщил, что пересылал фотографии другому мужчине, которого не знает, через мессенджеры. За фото и видео ему предлагали деньги.

На задержанного завели уголовные дела по статям "Организация деятельности террористической организации" и "Содействие террористической деятельности".