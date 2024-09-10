Жители дома в Раменском вернулись в свои квартиры после атаки беспилотников

Жители дома на Высоковольтной улице в Раменском вернулись в свои квартиры после атаки беспилотников, сообщают РИА Новости.

По словам жильцов, их начали пускать домой ближе к вечеру. Сейчас в квартирах горит свет, обстановка спокойная, оцепление сняли.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в доме на Спортивном проезде пострадали три человека. Все они госпитализированы в Раменскую больницу. Погибла 46-летняя женщина (ранее сообщалось о гибели девятилетнего ребенка, эта информация не подтвердилась). В пунктах временного проживания заселены 43 человека.

Всего этой ночью система противовоздушной обороны сбила 20 беспилотников над территорией Московской области, в частности, в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. В Росавиации сообщили о введении ограничений работы трех московских аэропортов – Внуково, Жуковского и Домодедово.