В Перми из окна 10 этажа выпал четырехлетний ребенок

В Свердловском районе города Перми из окна квартиры, расположенной на 10 этаже, выпал четырехлетний мальчик. От полученных травм он погиб на месте, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Трагедия произошла сегодня. Установлено, что в квартире мальчик находился вместе со своей 12-летней сестрой. Оставшись на короткое время без ее присмотра, ребенок самостоятельно залез на подоконник и выпал из окна.

Следователи проводят процессуальную проверку.

В ходе проведения первоначальных проверочных мероприятий опрошены очевидцы произошедшего, проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.